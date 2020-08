Uber Technologies, groot geworden als taxidienst zonder eigen auto's of chauffeurs op de loonlijst, moest het in het tweede kwartaal van dit jaar vooral hebben van de bezorging van eten. In de afgelopen jaren is het technologiebedrijf daar steeds groter in geworden.

Als gevolg van de coronacrisis daalden de opbrengsten bij de taxidiensten met 67 procent, terwijl die van de bezorgdiensten met een groei van 103 procent meer dan verdubbelden. Dat blijkt uit de cijfers die donderdag nabeurs in de VS zijn gepubliceerd.

Maar de opbrengsten van de maaltijdbezorging konden de enorme terugval bij de taxidiensten bij lange na niet compenseren, de overall omzet daalde met bijna een derde tot 2,2 miljard dollar (bijna 1,9 miljard euro). Onder de streep was sprake van een verlies van 1,8 miljard dollar.

Het verlies viel hoger uit doordat Uber ook bijna 400 miljoen dollar moest uittrekken voor een reorganisatie.

Wat betreft boekingen was bij de taxidiensten (mobility) sprake van een daling van 73 procent en bij de maaltijdbezorging (delivery) een dikke plus van 113 procent.