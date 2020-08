Horecagelegenheden in Nederland krijgen met extra maatregelen te maken. Zo moeten gasten voortaan hun contactgegevens achterlaten voor een eventueel bron- en contactonderzoek. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) zegt dat de sector zijn verantwoordelijkheid zal nemen maar betreurt tevens dat horecagelegenheden hiermee opnieuw getroffen lijken te worden.

"Er lag tijdens de persconferentie veel nadruk op de horeca, terwijl een groot deel van de besmettingen, thuis, op het werk of bij de sportvereniging plaatsvinden", aldus algemeen directeur Dirk Beljaarts.

Bij 70 procent van de besmettingen is geen (mogelijke) locatie van besmetting bekend. Van de 30 procent waarbij dat wel zo bekend is, gaat het inderdaad meestal om thuis, het werk of op de sportclub.

"De premier roept iedereen op zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen. En als de cijfers aanleiding geven voor meer aandacht, dan moeten we dat met z'n allen doen. De oproep is gericht aan iedereen, niet aan een bepaalde sector", zegt Beljaarts.

De donderdag aangekondigde maatregelen betekenen een nieuwe tegenslag voor de sector. Veel bedrijven zitten immers al in zwaar weer qua financiën.

Zo is het niet uitgesloten dat horecagelegenheden na middernacht de deuren gesloten moeten houden. Dit zal allereerst regionaal besloten worden maar later misschien ook op landelijk niveau plaatsvinden. Indien de GGD vaststelt dat er in een cafe of restaurant een coronabesmetting heeft plaatsgevonden, kan de betreffende zaak voor twee weken gesloten worden.

Dat kunnen veel horecazaken er niet bij hebben, zegt Beljaarts, die hoopt dat het kabinet daar oog voor heeft. "Ongeveer 45 procent van de horecasector is technisch failliet. Veel bedrijven moeten een flinke financiële achterstand inlopen, waardoor het goed mogelijk is dat de grote pijn pas in het vierde kwartaal of begin volgend jaar zichtbaar wordt."

KHN houdt nog een slag om de arm wat de aankondigingen van donderdagavond betreft. Zo is Beljaarts vooral benieuwd naar de Kamerbrief over de maatregelen en de uitwerking ervan.

Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus zou binnenskamers hebben gezegd dat gasten van een horecagelegenheid wettelijk niet verplicht kunnen worden hun contactgegevens achter te laten.