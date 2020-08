Reizigers die thuiskomen uit risicogebieden moeten vanaf nu twee weken in thuisquarantaine. Reisbrancheorganisatie ANVR is groot voorstander van die maatregel. "Dit had veel eerder moeten gebeuren", zegt voorzitter Frank Oostdam donderdag.

Mensen die thuiskwamen uit een risicogebied werden eerder al dringend verzocht om twee weken thuis te blijven, maar ze werden er niet toe verplicht. Nu is dat wel zo. Medewerkers van de GGD zullen zelfs telefonisch controleren of de reizigers zich aan de thuisquarantaine houden.

Daarnaast worden reizigers die vanuit een risicogebied thuiskomen, op het vliegveld verzocht om zich te laten testen. Ook als de test negatief is, moeten mensen in thuisquarantaine.

"Het is zoals het is", zegt ANVR-voorzitter Oostdam. "Natuurlijk zijn we bang dat mensen hierdoor terughoudender worden om op vakantie te gaan en dat de reisbranche harder geraakt wordt. Maar mensen waren al terughoudend."

Volgens Oostdam waren er voor deze extra maatregelen al twee verschillende kampen toeristen: mensen die naar het buitenland gaan en alle veiligheidsmaatregelen in acht nemen, of mensen die in Nederland blijven. "Daar zit eigenlijk niets meer tussen, en dat zal hier niet door veranderen."

"Wij zijn daarom groot voorstander van deze maatregelen. We zijn erbij gebaat dat mensen die op vakantie gaan een veilig gevoel krijgen en ook houden als ze thuiskomen. Aan de ene kant is de extra controle dus een belemmering, aan de andere kant geeft het extra vertrouwen."