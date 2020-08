Nederlanders werken veel meer thuis, en dat merken kledingverkopers. Ze zagen de verkoop van nette kleding inzakken, terwijl vesten en sweaters niet aan te slepen waren. Dat meldt belangenorganisatie voor de modebranche InRetail.

De sectorvereniging houdt samen met onderzoeksbureau GfK de ontwikkelingen bij in de kledingbranche. Daaruit komt naar voren dat tussen begin april en eind juni bij de mannenmode de verkoop van vooral jassen (-39,5 procent), blazers (-47,9 procent) en broeken (-43,9 procent) kelderde.

Oorzaak hiervan was dat officiële bijeenkomsten niet doorgingen of, in het geval van begrafenissen, niet konden worden bijgewoond. Ook de bovenmode voor vrouwen deed het slecht, met een min van 32 procent, terwijl kindermode het moest doen met een daling van 15,1 procent.

Door de lockdown was kleding voor thuis juist veel populairder dan normaal. Zo werden in het tweede kwartaal maar liefst 49,4 procent meer sweaters en vesten verkocht. Ook nachtkleding (stijging van 16,2 procent) en ondergoed (5,9 procent) deden het goed.

Toch fikse verliezen

Die stijging kon echter niet voorkomen dat veel kledingwinkels met fikse verliezen te kampen hadden in de voorbije maanden.

In het eerste half jaar van 2020 kwam volgens het onderzoek de totale omzet bij kledingwinkels 18,5 procent lager uit, waarbij met name in het tweede kwartaal minder werd verkocht. Vooral de offline winkels leden pijn, terwijl de online omzet juist toenam.

Omzet krabbelt op in kleinere steden

Bij een aantal winkels is de omzet inmiddels weer redelijk opgekrabbeld. Opvallend is dat het hierbij vooral gaat om winkels die zijn gevestigd in kleine en middelgrote steden, van maximaal 350.000 inwoners.

"Daar zie je dat de omzet weer op 80 tot 90 procent van de pre-coronatijd zit", aldus Jan van Herwijnen, modespecialist bij InRetail.

Grote steden hebben het moeilijker

Kledingwinkels in de vier grote steden hebben het moeilijker en noteren een omzet die nog steeds op 60 tot 70 procent zit van de omzet vóór de COVID-19-uitbraak. "Je ziet daarom dat een aantal winkels in de grotere steden meer uitverkoopacties heeft en daar ook hogere kortingen geeft dan de collega's in provinciesteden."

Reden voor het verschil is volgens Van Herwijnen onder meer dat er bij veel mensen vrees is voor grote menigten en ze daarom liever naar kleinere steden gaan. Ook het ontbreken van toeristen wordt in bijvoorbeeld Amsterdam waarschijnlijk harder gevoeld dan in pakweg Zwolle of Roosendaal.