De Duitse Lufthansa Group, het moederbedrijf van onder andere Brussels Airlines, Eurowings en Lufthansa, stelt niet meer aan het ontslaan van personeelsleden in Duitsland te ontkomen. Het bedrijf zegt tot die conclusie te zijn gekomen op basis van de ontwikkelingen in de luchtvaart én het verloop van de gesprekken met de sociale partners.

"Het was ons doel om ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen, maar dat doel is nu ook voor Duitsland niet meer realistisch", aldus Lufthansa donderdag bij de presentatie van de halfjaarcijfers. De financiële resultaten waren dramatisch, met een verlies van 3,6 miljard euro over januari tot en met juni, tegen een verlies van 116 miljoen een jaar eerder.

Lufthansa kondigde eerder al reorganisatieplannen aan. De eerste bezuinigingsronde werd begin april al bekendgemaakt, begin juli werd daar nog een schepje bovenop gedaan. In totaal komen zo'n 22.000 voltijdbanen binnen de Lufthansa-groep te vervallen. Eind juni hadden de Duitsers een personeelsbestand van iets meer dan 129.000, al ruim 8.000 minder dan een jaar eerder.

In de Verenigde Staten en Azië zijn volgens de woordvoerder van Lufthansa al mensen ontslagen, omdat er geen andere mogelijkheden waren. "Gezien het verloop van de gesprekken met de vakbonden en ondernemingsraad lijkt het erop dat we in Duitsland ook niet aan ontslagen ontkomen."

In april verwachtte Lufthansa nog dat het vliegverkeer zich binnen een paar maanden zou herstellen van de eerste klappen van de coronacrisis, maar nu zegt CEO Carsten Spohr dit niet voor 2024 te verwachten. "Vooral voor de langeafstandsroutes zal er geen snel herstel zijn."