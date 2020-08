De overnamestrijd tussen het moederbedrijf van optiekketens Eye Wish en Pearle, GrandVision en de maker van onder andere Ray-Ban zonnebrillen EssilorLuxottica, is een nieuwe ronde ingegaan. Laatstgenoemde heeft beslag laten leggen op gegevens van GrandVision, zo laat dat bedrijf donderdag in een verklaring weten.

Het Frans-Italiaanse EssilorLuxottica, van Ray-Ban, heeft net iets meer dan een jaar geleden de meerderheid van de aandelen in GrandVision overgenomen van de eveneens Nederlandse investeringsmaatschappij HAL. De overname moet nog worden goedgekeurd door Brussel, daar is twee jaar voor uitgetrokken.

In de tussentijd gaan de partijen rollend over straat. Zo werd medio juli bekend dat EssilorLuxottica, GrandVision voor de rechter heeft gesleept. De Mediterrane brillengigant wil weten welke maatregelen de Nederlandse keten heeft genomen tijdens de coronacrisis, om meer inzicht te krijgen in het reilen en zeilen van de beoogde overnameprooi.

Het moederbedrijf van Eye Wish en Pearle is het daar niet mee eens. Donderdag laat het bedrijf in reactie op "geruchten uit de markt" weten dat EssilorLuxottica "maatregelen heeft genomen om informatie te verkrijgen die te maken heeft met de maatregelen van GrandVision in verband met de impact van COVID-19 op de bedrijfsvoering".

Zeer waarschijnlijk reageert GrandVision daarmee op berichtgeving van het FD, dat donderdag meldt dat deurwaarders zouden zijn binnengevallen bij het bedrijf én bij grootaandeelhouder HAL.

GrandVision stelt dat EssilorLuxottica nu weliswaar de gegevens heeft, maar die niet mag inzien en zegt er vertrouwen in te hebben dat de rechter dat ook niet toestaat.