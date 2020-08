ING Bank zag zijn winst in het tweede kwartaal met bijna 80 procent krimpen en uitkomen op 299 miljoen euro, blijkt donderdag uit de kwartaalcijfers van de bank. Dit komt doordat de bank geld opzij moet zetten voor leningen die mogelijk niet worden terugbetaald door bedrijven die vanwege de coronacrisis in de problemen zijn gekomen.

In het tweede kwartaal van vorig jaar kwam de bank nog uit op een winst (nettoresultaat) van ruim 1,4 miljard euro.

De winst in het tweede kwartaal is flink lager dan in de eerste drie maanden van dit jaar. Toen kwam ING onder de streep uit op 670 miloen euro, ruim het dubbele van de winst in het afgelopen kwartaal.

Oorzaak van het grote verschil is dat de bank ruim 1,3 miljard euro opzij moest zetten vanwege leningen die uitstaan bij bedrijven die door de coronacrisis met betalingsproblemen kampen.

Ook moest de grootste bank van Nederland vanwege de coronacrisis 300 miljoen euro afschrijven op diverse bezittingen. Het ging hierbij om overnames die ING in het verleden heeft gedaan, maar nu minder blijken op te leveren dan gedacht.

De omzet bleef in het tweede kwartaal van dit jaar met 4,67 miljard euro nagenoeg hetzelfde als vorig jaar.