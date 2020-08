De prijzen voor een verblijf in een vakantiepark waren in juli maar liefst 11,8 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Mede daardoor is vorige maand het gemiddelde prijspeil van diensten en goederen in Nederland 1,7 procent gestegen, meldt statistiekbureau CBS.

Een verblijf op een vakantiepark was in juni 2020 nog 1,4 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. Oorzaak van de fikse stijging in juli 2020 is vermoedelijk de late beslissing van veel mensen om deze zomer alsnog op vakantie te gaan, maar dan in eigen land.

Naast een verblijf op een vakantiepark waren ook de woninghuren hoger dan in juli vorig jaar, al ging het hier om een bescheidenere plus van 2,9 procent.

Ook voeding werd duurder. Nederlanders betaalden daar in juli 1,9 procent meer voor dan in juli vorig jaar.

Sommige goederen en diensten werden juist goedkoper. Zo daalde de gemiddelde prijs van pakketreizen en losse vluchten naar het buitenland. Het CBS geeft hier geen concreet percentage van.

In vergelijking met andere Europese landen stegen de prijzen in Nederland harder. Om de verschillende landen met elkaar te kunnen vergelijken, wordt een iets andere rekenmethode gebruikt. Volgens die methode was de gemiddelde inflatie in de eurozone 0.4 procent in juli, terwijl dat in Nederland volgens deze methode 1,6 procent was.