Op het hoofdkantoor van winkelketen Bijenkorf verdwijnen 35 van de 450 arbeidsplaatsen. Het bedrijf heeft het plan voorgelegd aan de ondernemingsraad, meldt Bijenkorf woensdag.

De ontslagen zijn een gevolg van de teruggelopen omzet die is veroorzaakt door de coronacrisis en de winkelsluitingen die erop volgden.

In de winkels zelf is al eerder een bezuinigingsoperatie in gang gezet. Daarbij is het aantal uren van werknemers met een flexibel of tijdelijk contract teruggebracht. Hiermee wil Bijenkorf gedwongen ontslagen voorkomen.

In de winkels verdwijnen dit jaar in totaal 190 van de 2.200 banen. Daar komen de 35 te schrappen arbeidsplaatsen op het hoofdkantoor nog bovenop.

Tegelijkertijd is Bijenkorf van plan om extra te investeren in haar online activiteiten, omdat de omzet daar juist toeneemt.