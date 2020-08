Disney heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van bijna 4,8 miljard dollar, omgerekend net geen 4 miljard euro. Vooral de themaparken werden hard geraakt door de coronacrisis. Dat onderdeel leed een verlies van net geen 2 miljard dollar, meldt Disney in de kwartaalcijfers.

De omzet van het bedrijf daalde met 42 procent naar net geen 11,9 miljard dollar. In dezelfde periode vorig jaar boekte Disney nog een winst van 2 miljard dollar.

De oorzaak van het grote verlies is de coronacrisis. Bijna alle themaparken moesten hun deuren tijdelijk sluiten en ook in winkels kon geen merchandise meer verkocht worden. Daardoor liep het bedrijf in totaal zo'n 3,5 miljard dollar aan inkomsten mis.

Een kleine opsteker voor het bedrijf was de streamingdienst Disney+, die op maandag 60,5 miljoen betalende abonnees had. In mei waren dat er nog maar 54,5 miljoen. "We willen meer investeren in onze content om die machine draaiende te houden", zegt Disney-CEO Bob Chapek daarover.