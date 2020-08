De gemiddelde huurprijs in de vrije sector is in het tweede kwartaal beperkt gestegen. De huurprijs voor een volledig huis steeg met 1,4 procent en die voor appartementen met 2,5 procent. Wel lijkt het erop dat in de grote steden een prijsplafond is bereikt, blijkt woensdag uit cijfers van Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL) en makelaarsvereniging NVM.

Per vierkante meter lag de gemiddelde huurprijs in het tweede kwartaal op 12,41 euro. Voor een woning betaalden huurders gemiddeld 1.109 euro per maand, maar de regionale verschillen zijn groot.

In Amsterdam zijn de huurprijzen het hoogst. Daar betalen mensen gemiddeld ruim 20 euro per vierkante meter. Dat is 1,4 procent meer dan in het tweede kwartaal van 2019. In Utrecht was een nog grotere stijging te zien. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter steeg met 11,3 procent naar 13,87 euro. In Rotterdam en Den Haag daalden de huurprijzen juist, met respectievelijk 3,4 en 3,5 procent naar 13,22 euro en 13,29 euro.

Verder laat Almere een opvallende stijging van 29,5 procent zien. Daar betaal je nu gemiddeld 12,12 euro per vierkante meter.

NVM-voorzitter Onno Hoes denkt niet dat de prijzen in de grote steden nog veel verder zullen stijgen. "In de G4-steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, red.) is er al sprake van een licht dalende trend", aldus Hoes.



"De huurprijs voor gestoffeerde en gemeubileerde woningen is gedaald vanwege een afnemende vraag vanuit expats en internationale studenten en een groei van het aanbod doordat woningen niet meer via Airbnb verhuurd worden."