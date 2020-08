Webwinkel bol.com is in het afgelopen kwartaal weer hard gegroeid. Mede door de coronacrisis stegen de verkopen van het online retailplatform in het tweede kwartaal met 65,4 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, meldt moederbedrijf Ahold Delhaize woensdag bij de presentatie van de kwartaalcijfers.

Vooral de verkopen van derde partijen via het platform groeiden hard. Die vielen 107 procent hoger uit dan in het tweede kwartaal van 2019. Het aantal bedrijven dat producten via bol.com verkoopt, nam verder toe tot 34.000. Begin dit jaar lag dat aantal op 27.000, begin 2019 op zevenduizend.

Ook de cijfers van Ahold Delhaize zelf zijn erg goed. De nettowinst van Ahold Delhaize is in het tweede kwartaal meer dan verdubbeld tot 693 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar lag de nettowinst op 334 miljoen euro. Vooral online groeide het bedrijf met 63,9 procent erg hard. Wat supermarktketen Albert Heijn aan die groei heeft bijgedragen, meldt het bedrijf niet in het verslag.

Wereldwijd steeg de omzet van Ahold Delhaize met 16,2 procent tot ruim 19 miljard euro. In Europa bleef die omzetstijging beperkt tot 10,2 procent.

Toch heeft de coronacrisis het concern niet alleen geld opgeleverd. In de eerste helft van dit jaar was Ahold Delhaize 330 miljoen euro kwijt aan kosten gerelateerd aan de coronacrisis. Die kosten werden vooral in het tweede kwartaal gemaakt, toen het bedrijf er ongeveer 260 miljoen euro aan had uitgegeven.