Alle vakantievouchers die dit jaar worden uitgegeven vanwege de coronacrisis vallen onder de garantie van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR), heeft de organisatie dinsdag besloten. De garantie houdt in dat als een reisbureau dat bij de SGR is aangesloten failliet gaat, de SGR zorgt dat de reiziger de voucher toch nog kan gebruiken of zijn of haar geld terug kan krijgen.

Tot dusver was het zo dat deze garantie alleen gold voor reizen die vóór 16 maart geboekt waren. Dinsdag is besloten om de garantie ook toe te passen voor reizen die na 16 maart zijn of worden geboekt.

Tevens heeft de SGR besloten om de garantie langer te laten gelden. Tot nu toe was het zo dat de garantie op de vouchers alleen gold als de reis werd geannuleerd vóór 1 september. Nu is besloten om de garantie ook te laten gelden voor reizen die tussen 1 september en 1 januari 2021 worden geannuleerd.

Ter verduidelijking, hierbij is de datum waarop de reis geannuleerd wordt bepalend, niet de datum waarop de reis plaats zou vinden. Als een reis in januari 2021 plaats zou vinden, maar in november 2020 al wordt geannuleerd, valt de voucher die je hiervoor in de plaats krijgt, vanaf nu dus wél onder de SGR-garantie.

Het gaat hierbij alleen om reizen die worden geannuleerd vanwege het coronavirus en uitsluitend om reisbureaus die bij de SGR zijn aangesloten.

Belangenvereniging voor reisbureaus ANVR is opgetogen over het besluit. "Wij merkten de laatste tijd onrust en enige terughoudendheid bij de consument als het gaat om het boeken van een nieuwe reis", aldus voorzitter Frank Oostdam. Hij hoopt dat de consument door de beslissingen van de SGR minder onzeker is geworden om een vakantie te boeken.