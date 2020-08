De prijs voor goud is dinsdag voor het eerst in de geschiedenis door de grens heen gegaan van 2.000 dollar (1.698 euro) per troy ounce (31,1 gram), blijkt uit de index voor de spotmarkt. Op sommige momenten is de prijs zelfs al uitgekomen boven de 2.005 dollar.

Al vrijwel het gehele jaar stijgt de goudprijs, met uitzondering van een felle dip in maart. Goud is een populaire belegging geworden, omdat het zeer waardevast is.

Op 27 juli was de goudprijs al gestegen naar het hoogste niveau ooit: 1.920,90 dollar.

Door de onzekerheid omtrent de economische gevolgen van onder meer het coronavirus en de aanhoudende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China, zijn veel beleggers op zoek naar zekerheid en zoeken daarom hun toevlucht tot goud.

Dinsdag in de loop van de dag kwamen berichten naar buiten dat de regering in de VS niet ver meer was van een akkoord over een nieuw steunpakket voor de Amerikaanse economie.

Beleggers vrezen dat daardoor het begrotingstekort van de Amerikaanse overheid verder oploopt, wat de interesse in een waardevaste belegging verder deed toenemen en de goudprijs uiteindelijk rond 19.00 uur Nederlandse tijd de grens van 2.000 dollar deed doorbreken.