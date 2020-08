Hotelgroep Accor, het bedrijf achter onder meer de Novotel- en Ibis-hotels, schrapt duizend banen. Dat meldt het bedrijf, dat dinsdag zijn halfjaarcijfers publiceerde. Bij Accor werken in totaal ongeveer achttienduizend personeelsleden.

Het terugbrengen van het aantal arbeidsplaatsen is onderdeel van een groter pakket maatregelen, waarmee het Franse bedrijf in totaal 200 miljoen euro wil besparen.

Met de bezuinigingen wil Accor de coronacrisis, die de hotelgroep fors heeft geraakt, het hoofd bieden. De Fransen boekten over het eerste halfjaar een verlies van ongeveer 1,5 miljard euro. Dit kwam vooral doordat het flink moest afschrijven op zijn bezittingen. Ook het aantal boekingen liep uiteraard fors terug door de lockdownmaatregelen die wereldwijd werden ingevoerd.

De omzet kwam over de eerste zes maanden uit op 917 miljoen euro, een halvering in vergelijking met de opbrengsten in dezelfde periode vorig jaar.

Accor is ook in Nederland actief, onder meer met hotels van Mercure, Ibis en Novotel. Het is niet bekend of er banen verdwijnen in Nederland en zo ja, hoeveel.

Wel deelt Accor mee dat er sprake is van een opleving in alle regio’s waar het bedrijf hotels heeft. Op 1 augustus was 81 procent van de 5.099 hotels weer open.