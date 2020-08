Nederlandse Loterij, van onder meer de Staatsloterij, TOTO en Lotto, neemt alle loten onderhanden. Het is de bedoeling dat alle loten en formulieren met uitzondering van Krasloten er vanaf oktober hetzelfde uitzien. Dat zegt een woordvoerder van Nederlandse Loterij tegen NU.nl.

Daarmee is niet langer Willem van Oranje te zien op de Staatsloten, wiens afbeelding al vanaf 2008 op de loten prijkte. De Staatsloterij bestaat al meer dan 290 jaar. "In de loop van de eeuwen is het uiterlijk wel vaker aangepast", zegt de woordvoerder.

Tot oktober zijn zowel de nieuwe als oude loten in omloop. Door de uitbraak van COVID-19 duurt de overgang iets langer dan aanvankelijk gepland. "Zowel de nieuwe als de oude loten zijn gewoon geldig."

Volgens de woordvoerder waren de apparaten waarmee de loten en formulier in de winkels uitgeprint worden aan vervanging toe. "Het is net als met telefoons, op een gegeven moment is de hardware verouderd en kan het beter en sneller met nieuwe apparatuur."

Door de nieuwe apparatuur moest sowieso het papier vervangen worden en Nederlandse Loterij heeft dat aangegrepen om alle kansspelen hetzelfde uiterlijk te geven. "Zodat consumenten meteen zien dat deze spellen bij ons horen", licht de woordvoerder toe.

Omzet van 1,3 miljard euro en 173 miljoen euro winst

Nederlandse Loterij zegt niet hoeveel van de verschillende loten verkocht worden, wel dat bij de oudejaarsloterij van de Staatsloterij zes miljoen loten verkocht worden. "Dat is de populairste loterij. Sowieso speelt bijna iedere Nederlander wel eens mee met een van de kansspelen."

De totale omzet van Nederlandse Loterij kwam afgelopen jaar uit op ruim 1,3 miljard euro en er werd bijna 895 miljoen euro uitgekeerd aan prijzengeld. Het resultaat kwam uit op 173,1 miljoen euro. "Dat wordt bijna helemaal uitgekeerd aan de Nederlandse sport, achttien goede doelen en het ministerie van Financiën."

Behalve de Staatsloterij, TOTO en Lotto behoren ook Lucky Day, Eurojackpot en Krasloten tot Nederlandse Loterij.