De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel trekken de concessie voor het busvervoer in de regio IJssel-Vecht voor ov-bedrijf Keolis definitief in. Dat hebben de provincies dinsdag bekendgemaakt.

Volgens de provincies heeft de inhoudelijke reactie van het Franse vervoersbedrijf op het eerder voorgenomen besluit geen verandering in de zaak gebracht. Om het openbaar vervoer in de regio niet in gevaar te brengen, wordt vanaf december gereden volgens een noodconcessie.

Die wordt wel door Keolis uitgevoerd. Er wordt een nieuwe concessie uitgeschreven. Het is nog niet duidelijk of Keolis daar ook aan mee mag doen. "Naar verwachting gaat de nieuwe concessie in december 2022 van start."

Begin juli maakten de provincies bekend dat ze het Franse openbaarvervoerbedrijf de gewonnen aanbesteding weer wilden afnemen omdat bij de aanbesteding geen open kaart was gespeeld.

"Na juridisch onderzoek hebben de provincies geconstateerd dat bij de aanbesteding door Keolis opzettelijk onjuiste informatie is verstrekt."

De aanbesteding die ging over een periode van tien jaar vertegenwoordigt een waarde van 900 miljoen euro.