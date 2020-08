Op steeds meer plekken in Nederland zijn de gezamenlijke geldautomaten van de grootbanken ING, Rabobank en ABN AMRO te zien in het straatbeeld. Door de uitbraak van het coronavirus liep de uitrol vertraging op, maar de plaatsing van de gele Geldmaat ligt weer op schema. Dat zegt een woordvoerder van Geldmaat tegen NU.nl.

Op dit moment zijn er zo'n zeventienhonderd Geldmaat-automaten geplaatst.

In totaal komen er 5.200 automaten en als alles volgens planning verloopt, zijn die in het tweede kwartaal van 2021 geïnstalleerd. Dat betekent dat er vanaf nu iedere week tientallen automaten geplaatst moeten worden om op schema te blijven.

Met Geldmaat willen de banken ervoor zorgen dat zoveel mogelijk Nederlanders binnen een straal van 5 kilometer van een geldautomaat wonen en zo toegang tot contant geld hebben. "In heel Nederland moet contant geld goed bereikbaar zijn", zegt de woordvoerder.

"Maar we zagen dat grote banken geldautomaten weghaalden op locaties waar ze niet veel gebruikt werden, bijvoorbeeld in landelijke gebieden. Dat vinden we niet wenselijk."

Om een zo goed mogelijke dekking te realiseren, worden op sommige plekken in Nederland nieuwe automaten geïnstalleerd, en worden ze op andere plekken juist weggehaald. "In drukkere winkelstraten zag je soms dat er wel drie geldautomaten van verschillende banken waren. Die voegen we samen tot één, zodat we op een andere plek weer een nieuw automaat kunnen installeren."

Als de 5.200 automaten zijn geïnstalleerd, woont volgens de woordvoerder "bijna 100 procent" van de Nederlanders in de buurt van een geldautomaat.