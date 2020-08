Koffiemaker JDE Peet's heeft goed geprofiteerd van het vele thuiswerken vanwege de coronacrisis. Het bedrijf boekte een record met de verkoop van producten voor thuis, zoals koffiecups, blijkt dinsdag uit de halfjaarcijfers.

Vanwege de coronacrisis kwam de verkoop van producten voor gebruik buitenshuis met name in april en mei vrijwel stil te liggen, schrijft het bedrijf in zijn halfjaarverslag. In juni trok de verkoop alweer een beetje aan, maar de totale omzet van JDE Peet's kwam toch 2,9 procent lager uit.

Maar omdat het bedrijf het vooral moet hebben van de producten voor thuis, rolde er een groei van 10,5 procent van de winst voor belastingen uit. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten is de winstgroei nog altijd ruim 9 procent.

Het bedrijf bestaat uit het van origine Nederlandse JDE (Jacobs Douwe Egberts) en het Amerikaanse Peet's. Eind mei kreeg JDE Peet's een notering aan de beurs in Amsterdam