Bij de reissite Booking.com wordt tot een kwart van het personeel ontslagen. Hoeveel mensen er exact weg moeten, bij welke kantoren de ontslagen vallen en wat voor banen er geschrapt worden, is nog niet duidelijk. Dat bevestigt een woordvoerder dinsdag na berichtgeving van NRC.

Bij het van oorsprong Nederlandse bedrijf werken in totaal ruim 17.000 mensen. Van hen werken er 5.500 op het hoofdkantoor in Amsterdam. In de komende weken moeten de details van de ontslagronde verder duidelijk worden.

Volgens NRC vertelde topman Glenn Fogel zijn personeel dinsdagochtend in een videoboodschap dat het bedrijf veel last heeft van de coronacrisis. "In mijn hart hoopte ik dat dit niet zou gebeuren. Niets kan echter de impact verzachten die deze crisis heeft gehad en zal blijven hebben voor zowel de reisindustrie als ons bedrijf", zei hij.

In de eerste drie maanden van dit jaar daalde het aantal boekingen met 40 procent als gevolg van de coronacrisis. Daardoor daalde de omzet met 19 procent en leed het bedrijf 699 miljoen dollar (zo'n 592 miljoen euro) verlies. De cijfers van het afgelopen kwartaal zijn nog niet bekend.