Scheepsbouwer Damen Shipyards schrapt wereldwijd 1.050 banen, waarvan 173 in Nederland, bevestigt een woordvoerder van het bedrijf dinsdag na berichtgeving van het FD.

De banen verdwijnen bij een van de zes divisies van het bedrijf uit Gorinchem. Het gaat om de tak die die veerboten en zogenoemde medium-sized vessels voor de offshore- en baggerindustrie maakt.

"In die sectoren ging het al langer slecht", zegt de woordvoerder van Damen Shipyards. "In deze coronatijd is het er niet beter op geworden en de vooruitzichten zijn ook niet goed." Het bedrijf kan dan ook niet uitsluiten dat in de toekomst verdere ingrepen nodig zijn.

In Nederland wordt op de locaties in Gorinchem, Schiedam en Bergum gewerkt aan de middelgrote schepen, dus daar gaat werkgelegenheid verloren. Maar vooral de twee werven in Roemenië worden hard geraakt door de reorganisatie. Daar verdwijnen bijna negenhonderd banen.

Damen Shipyards telt wereldwijd dertienduizend werknemers.