Het bezoekerscentrum van De Nederlandsche Bank (DNB) staat te koop. Het pand kan leeggekocht worden, maar er is ook de mogelijkheid om DNB zelf er nog tot 2023 als huurder in te houden.

DNB is momenteel bezig met een renovatie van de gebouwen in Amsterdam. Als die klus klaar is, heeft de centrale bank het bezoekerscentrum, met ingang aan de Sarphatistraat, niet meer nodig.

In het pand rond de voormalige kluis van DNB worden lezingen gegeven en zijn tentoonstellingen. Die activiteiten worden na 2023 naar het hoofdgebouw verplaatst. Als de koper het pand leeg wil hebben, brengt DNB de educatieactiviteiten al meteen elders onder.

DNB hoopt voor het einde van het jaar een koper te hebben gevonden.

Tijdens de renovatie werken de medewerkers van de centrale bank in een tijdelijk gebouw bij station Amsterdam Amstel. Het opgeslagen geld en goud worden verhuisd naar het voormalige pand van gelddrukker Koninklijke Joh. Enschedé in Haarlem.

Na de verbouwing houdt DNB twee locaties over: het gerenoveerde kantoor in Amsterdam en het Cashcentrum in Zeist.