Ruim de helft van de werknemers is ooit gediscrimineerd tijdens het sollicitatieproces. Vooral werknemers met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse achtergrond hebben er veel last van. Van hen zegt 76 procent gediscrimineerd te zijn tijdens het solliciteren, blijkt dinsdag uit onderzoek van Intermediair en Nationale Vacaturebank.

Voor het onderzoek werden 2.100 mensen ondervraagd over hun ervaringen met discriminatie. Onder hen waren werknemers, werkgevers en werklozen. Vooral veel werkloze respondenten lieten weten gediscrimineerd te zijn: 85 procent.

Het grootste deel van de gediscrimineerde respondenten, 53 procent, werd gediscrimineerd vanwege leeftijd en 27 procent vanwege afkomst. Daarnaast heeft 18 procent discriminatie op basis van geslacht ervaren.

Werkgevers vinden het probleem overigens een stuk minder groot dan hun werknemers. Terwijl 73 procent van de werklozen en 57 procent van de werknemers in loondienst vindt dat discriminatie bij het solliciteren een probleem is, vindt slechts 43 procent van de werkgevers dat.

Discriminatie bij het solliciteren kan voorkomen worden door mensen anoniem te laten solliciteren, maar werkgevers staan niet te springen om zo'n maatregel. Slechts 16 procent van de werkgevers ziet iets in een verplichting en 30 procent denkt dat anoniem solliciteren het proces eerlijker zal maken.