EasyJet gaat de komende maanden op 40 procent in plaats van de eerder geplande 30 procent van zijn gebruikelijke capaciteit vliegen. De boekingen trekken sneller aan dan gedacht, maakte het bedrijf dinsdag bekend bij de presentatie van de kwartaalcijfers.

De andere grote lowcostaanbieders in Europa hebben nog grotere stappen gezet richting volledige bezetting. Wizz Air zit naar eigen zeggen al op 70 procent en Ryanair wilde daar aanvankelijk in september ook naartoe.

Die laatste maatschappij heeft dat doel vorige week wel weer ingetrokken, vanwege een stijging van het aantal coronagevallen.

EasyJet verwacht verder dat het verlies in het vierde kwartaal lager zal uitvallen dan in de eerste drie kwartalen van het gebroken boekjaar. In de negen maanden tot en met juni verloor het bedrijf bijna 325 miljoen pond (360 miljoen euro).

De maatschappij is wel zwaar getroffen door de coronacrisis. Het bedrijf heeft meer dan drieduizend banen moeten schrappen, zo'n 30 procent van het totale personeelsbestand.