DSM heeft in het tweede kwartaal de omzet met 1 procent zien dalen en de winst voor belastingen met 4 procent, maakt het bedrijf dinsdag bekend. De cijfers zijn iets beter dan analisten hadden verwacht.

Een scherpe daling bij de divisie Materials (onder meer plastics voor de luchtvaart, auto-industrie en bouw) werd deels gecompenseerd door een stijging bij Nutrition (voedingsingrediënten).

Bij Materials daalde de omzet met 16 procent en de winst met 28 procent. Het werk viel hier aan het eind van het tweede kwartaal abrupt stil door de uitbraak van COVID-19 en dat had ook effect in het tweede kwartaal, zegt het bedrijf in een toelichting.

Nutrition zag de omzet met 6 procent stijgen en de winst met 5 procent. Bij dat onderdeel was volgens DSM eerst een groei in de vraag naar supplementen voor diervoeding te zien en daarna in die naar overige voedingsproducten.

DSM houdt zijn verwachtingen voor het volledige boekjaar op hetzelfde niveau en keert een interim-dividend van 0,80 euro per aandeel uit.