Specsavers gaat in de toekomst meer werken met dienstverlening op afstand. Bij de bekendmaking van de cijfers over het gebroken boekjaar 2019/2020 maakt de opticien en hoorzorgspecialist bekend dat de ontwikkeling daarvan in een stroomversnelling is geraakt door de coronacrisis.

Klanten kunnen ook in de toekomst kiezen voor een videoconsult met een optometrist of audicien, zegt het bedrijf. De optometrist kan dan op afstand onder meer de netvliesfoto's van het ooggezondheidsonderzoek beoordelen.

Specsavers werkt zelf aan een proef met een volledig geautomatiseerde oogmeting. Recent heeft het bedrijf ook hoortoestellen die de audicien op afstand kan bijstellen op de markt gebracht.

De keten heeft de afgelopen maanden flinke schade opgelopen door de coronacrisis, ondanks het feit dat de winkels open mochten blijven. Wel werd over het complete boekjaar een omzetstijging geboekt van 4 procent, tot 156 miljoen euro.