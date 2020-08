De staking bij het distributiecentrum van Wehkamp in het Gelderse Maurik is voorbij. De medewerkers gingen maandagavond akkoord met een eindresultaat waarin de ontslagvergoeding is verhoogd, meldt vakbond FNV.

Op maandag 20 juli legden zo'n vijftig personeelsleden het werk neer. Het was voor het eerst dat personeel van Wehkamp staakte.

Wehkamp-eigenaar Apax wil het distributiecentrum in Maurik sluiten. Ook in Zwolle, waar het hoofdkantoor is gevestigd, verdwijnen arbeidsplaatsen. In totaal dreigen 82 mensen hun baan te verliezen.

De medewerkers zijn niet tevreden over het sociaal plan dat de werkgever aanvankelijk had voorgesteld. Ze willen een hogere ontslagvergoeding en betere begeleiding bij het vinden van een nieuwe baan.

Volgens het nu gesloten akkoord krijgen de werknemers 40 tot 150 procent meer vergeleken met het eindbod van Wehkamp. De stakende werknemers hebben met het akkoord ingestemd. Het boventallige personeel krijgt ook een budget voor scholing en begeleiding naar nieuw werk.

Dinsdag gaan de Wehkamp-medewerkers weer aan het werk.

Wehkamp verdubbelde de winst

Eerder op maandag meldde Wehkamp dat de winst in het afgelopen boekjaar, dat bij de webwinkel eindigde op 31 maart 2020, ruim is verdubbeld naar 24 miljoen euro. Ook zag het bedrijf door de corona-uitbraak de verkoop van meubels en tuinartikelen toenemen, terwijl de kledingverkoop afnam.

De sterk gestegen winst had de webwinkel naar eigen zeggen te danken aan een nieuwe bedrijfsstrategie. Daarin focust het bedrijf op producten waarmee meer winst behaald kan worden. Het gaat dan onder meer om woonartikelen.