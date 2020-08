In de afgelopen maanden zijn er in Nederland flink meer campers bijgekomen. De teller stond eind juli op ruim 135.000 en dat is volgens BOVAG een record.

In het tweede kwartaal nam het aantal kampeerwagens met ruim 3 procent toe. "Het aantal campers groeit al jaren", zegt een woordvoerder van de BOVAG maandag. "Vijf jaar geleden waren het nog geen 100.000."

Het aantal geregistreerde caravans bleef in de afgelopen maanden zo goed als gelijk, op ruim 422.000. BOVAG tekent daarbij aan dat dit alleen de zwaardere caravans betreft, want die worden op kenteken gezet en dus geregistreerd. "Lichtere caravans en vouwwagens krijgen geen eigen kenteken, daar komt hetzelfde kenteken op als dat op de auto", zegt een woordvoerder.

In deze coronatijd ziet BOVAG vooral de belangstellingen bij jongeren voor de vakantiehuizen op wielen toenemen. Het aantal caravaneigenaren van onder de 35 jaar nam in het tweede kwartaal met ruim 6,5 procent toe tot bijna achttienduizend. "Bij campers met meer dan 17 procent tot ruim 4.600", weet BOVAG.

De woordvoerder van BOVAG denkt dat jongeren ook de markt opgaan voor tweedehands campers en caravans. "Dat is op zich begrijpelijk omdat het een hele uitgave is. Maar ze moeten daarbij wel uitkijken, want goedkoop is vaak duurkoop."