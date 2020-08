Consumenten hebben in het tweede kwartaal van dit jaar veel minder aan kleding en schoenen besteed. De omzet van kledingwinkels viel bijna een derde lager uit en aan schoenen werd ruim een kwart minder uitgegeven, blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Waar de online omzet van de detailhandel in het tweede kwartaal bijna 6 procent hoger uitviel, ging die van pure internetverkopers zoals postorderbedrijven en webwinkels met 45 procent omhoog. "De online omzet van winkels waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is, groeide met 68 procent", aldus het CBS.

Bij de foodsector kwam 7,5 procent meer omzet binnen. "De grootste stijging sinds de start van de meting." Het CBS schrijft deze toename toe aan de maatregelen in verband met de coronapandemie. "Ook de gedwongen thuisconsumptie vanwege de horecasluiting droeg ertoe bij dat de supermarktomzet in het tweede kwartaal 7,9 procent hoger lag dan een jaar eerder." Speciaalzaken behaalden 4,7 procent meer omzet via internet.

Net als bij de fysieke winkels zagen ook online aanbieders van doe-het-zelfproducten, elektronica, recreatieartikelen en meubels en andere spullen voor in huis de omzet hoger uitkomen.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel stond dat specifiek de online behaalde omzet van kleding- en schoenenverkopers met respectievelijk een derde en een kwart was gedaald. Het ging echter om de volledige omzet die de bedrijven hebben gedraaid.