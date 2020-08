De EU is mogelijk bereid tot een versoepeling van de staatssteunregels voor het Verenigd Koninkrijk om zo tot een handelsakkoord te komen.

Volgens bronnen zou de EU willen afstappen van de staatssteunregels die binnen de Europese interne markt gelden voor lidstaten. Dit zou betekenen dat het VK zich niet aan alle Europese regels hoeft te houden.

Wanneer het VK een bedrijf onrechtmatig staatssteun zou willen verlenen, zou de EU dit willen oplossen via een speciaal soort arbitragecommissie.

Binnen de Europese interne markt gelden strenge regels over staatssteun. Hoewel staatssteun in principe verboden is, kan de Europese Commissie ervoor kiezen om in bepaalde gevallen staatssteun toe te staan. Zo keurde de Commissie in juli nog staatssteun voor KLM goed.

Vooral op het gebied van eerlijke concurrentie zitten de onderhandelingen tussen Brussel en het VK muurvast. De EU wil graag afspraken maken over een eerlijk speelveld om te voorkomen dat de Britten zichzelf een betere concurrentiepositie kunnen verschaffen.