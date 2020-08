De ruim tweehonderd SNS-geldautomaten in HEMA-filialen die eind mei werden uitgezet na de zoveelste plofkraak, komen niet meer in bedrijf. Dat zegt een woordvoerder van de Volksbank, het moederbedrijf van zowel SNS als RegioBank, dinsdag tegen NU.nl.

Ook de handvol geldautomaten van RegioBank in een aantal SPAR-supermarkten worden niet meer als zodanig in bedrijf genomen. Klanten van de banken kunnen terecht bij de gele machines van Geldmaat, enkele tientallen buitenautomaten van de eigen banken én ze kunnen geld 'bijpinnen' aan de kassa bij HEMA.

De Volksbank zette op 25 mei van dit jaar per direct alle geldautomaten uit na een plofkraak bij een HEMA-filiaal in Lisse. Dat was de zoveelste. Eerder timmerde ABN AMRO bijna vierhonderd automaten om dezelfde reden dicht. ABN liet in april weten dat enkele tientallen automaten waren vervangen door minder plofkraakgevoelige exemplaren.

De overige paar honderd verdwijnen en worden waar nodig vervangen door Geldmaat-apparaten. De gele automaten van Geldmaat zijn een gezamenlijk initiatief van ABN AMRO, Rabobank en ING. Inmiddels zijn er zo'n zeventienhonderd in Nederland.

Geld opnemen kan ook bij de kassa's van HEMA

De klanten van SNS en Regiobank konden al bij Geldmaat terecht om geld op te nemen. "Onze klanten kunnen er nu ook gebruikmaken van diensten zoals het checken van je saldo, het wijzigen van de pincode en wanneer ze een verhoogde limiet hebben geregeld, kan dat bedrag ook uit de Geldmaat gehaald worden", licht de woordvoerder van de Volksbank toe.

Volgens de woordvoerder is de service van SNS en Regiobank door zich volledig aan te sluiten bij Geldmaat alleen maar toegenomen. "Het grote netwerk van Geldmaat, zouden wij onze klanten nooit kunnen bieden. Het gaat hen om de dienstverlening en de mogelijkheid om geld te kunnen opnemen. Dat kan nu ook aan de kassa's bij de HEMA-winkels."

De woordvoerder van de bank belooft dat de kosten van een betaalpakket niet omhooggaan door de aanpassingen.