Bij Transavia, een volle dochtermaatschappij van KLM, hebben zich in totaal 42 mensen gemeld voor de vrijwillige vertrekregeling. Dat heeft een woordvoerder van de maatschappij maandag desgevraagd gezegd tegen NU.nl.

In navolging van KLM stelde Transavia in juni een vrijwillige vertrekregeling open voor al het personeel. Werknemers konden zich tot afgelopen vrijdag melden.

Bij KLM verdwijnen in totaal 4.500 tot 5.000 banen, dat aantal is inclusief werknemers die voor Transavia werken.

Als gevolg van de coronacrisis wordt veel minder gevlogen en de verwachting is dat de vraag naar vliegreizen langdurig achterblijft. Daar wordt door de maatschappijen op geanticipeerd door de capaciteit en het werknemersbestand in te krimpen. KLM moet van de overheid ook bezuinigen in ruil voor staatssteun.

Bij KLM hadden zich 2.400 werknemers gemeld voor de vrijwillige vertrekregeling, op een totaal aantal werknemers van zo'n 33.000. Bij Transavia gaat het dus om 42 op een totaal van 2.200 voltijdbanen. "Die worden vervuld door 2.600 mensen", verduidelijkt de woordvoerder. Met de vrijwillige vertrekregeling hopen KLM en Transavia het aantal gedwongen ontslagen te beperken.

Vrijdag werd al duidelijk dat dit bij KLM niet lukt. "We zijn nu herstructureringsplannen aan het maken", zegt ook de woordvoerder van Transavia. "We weten niet hoeveel mensen er in totaal weg moeten. We kijken kritisch naar de omvang van de organisatie en we bespreken het ook met onze sociale partners."