Nederlandse boeren kunnen vanaf deze maandag weer een vergunning aanvragen om meer stikstof uit dierlijke mest te gebruiken. Om de stikstofproblematiek tegen te gaan stelt de EU echter strengere voorwaarden.

Zo mag een van de meeste gebruikte machines, de zogenoemde sleepvoetbemester, op klei- en veengrond geen mest meer uitrijden als het buiten warmer is dan 20 graden. Dit moet de uitstoot van ammoniak, de grote bron van het stikstofprobleem, verminderen.

Volgens het KNMI kende 2019 bijna honderd dagen waarin het kwik tot boven de 20 graden steeg.

Hoewel Landbouworganisatie LTO blij is met het feit dat Nederlandse agrariërs weer gebruik kunnen maken van extra mest, is het kritisch op de aanvullende voorwaarde. Volgens de belangenverenging worden de werkzaamheden op die manier bepaald door externe factoren en het werk minder flexibel.

De Europese lidstaten stemden in juni in met een verlenging van de Nederlandse uitzonderingspositie. Hier werd besloten dat Nederlandse veehouders nog tot 2022 meer mest mogen uitrijden.

Dit ondanks maatregelen van het kabinet om de uitstoot en neerslag van stikstof te verminderen. Wel stelt de EU dit jaar dus strengere voorwaarden.

Tot 250 kilogram stikstof uit dierlijke mest

De afgelopen jaren mochten Nederlandse boeren met meer dan 80 procent grasland tot 250 kilogram stikstof uit mest gebruiken, terwijl de jaarlijkse limiet in Europa op 170 kilogram ligt.

De uitzonderingspositie van Nederland komt onder meer door het gunstige klimaat. Meststoffen komen hier minder vaak in het grondwater terecht dan in andere lidstaten.

In de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg wordt de hoeveelheid dierlijke mest die boeren mogen gebruiken verhoogd van 170 kilogram naar 230 kilogram. In de overige provincies ligt de norm op 250 kilogram per hectare weiland.

Boeren kunnen de nieuwe vergunning nog tot en met vrijdag 4 september aanvragen bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).