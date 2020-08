Inwoners van het Verenigd Koninkrijk (VK) kunnen vanaf maandag voor de helft van de reguliere prijs buiten de deur eten en drinken om de horeca een steuntje in de rug te geven. De overheid past de rest bij.

Net als in Nederland was de horeca maandenlang gesloten in het VK als gevolg van coronamaatregelen. Er gelden wel voorwaarden aan de kortingsactie, zo geldt de 50 procent korting niet op alcohol en zit er een maximum op van 10 pond per klant. De actie wordt tot eind deze maand gehouden.

De Britten kunnen tot eind augustus elke maandag, dinsdag en woensdag voor de helft van het geld uit eten. De overheid legt de andere helft van het bedrag bij. Naar verwachting kost dat de Britse regering een half miljard pond.

Zowel restaurants als cafés, bars, pubs en kantines op school en het werk kunnen meedoen. Meer dan 72.000 restaurants hebben zich aangemeld, heeft minister van Financiën Rishi Sunak gezegd.