Het gaat door de coronacrisis goed met lokale speciaalzaken. Slagerijen, bakkerijen en groenteboeren hebben hun omzet in de afgelopen maanden met soms wel tientallen procenten zien oplopen, blijkt maandag uit cijfers van GfK die de NOS opvroeg.

Uit de cijfers, waarvoor tienduizend huishoudens werden ondervraagd, blijkt dat groenteboeren hun omzet in het tweede kwartaal met 40 procent zagen stijgen ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019. Bij slagerijen steeg de omzet met 36 procent en bij bakkerijen met 16 procent. In totaal gaat het om zo'n 55 miljoen euro extra omzet voor de speciaalzaken.

Volgens onderzoeker Joop Holla hangt die omzetstijging samen met de coronacrisis. "We konden tijdelijk niet buiten de deur eten, waardoor het belangrijker werd om thuis te genieten", zegt hij tegen NU.nl. "En er waren veel initiatieven om bij lokale ondernemers te kopen. Dat speelt ook een rol."

Daarnaast denkt hij dat sommige consumenten, met name ouderen, liever niet naar de supermarkt gingen uit angst het virus op te lopen.

'Makkelijk om naar speciaalzaak te gaan'

Volgens Holla speelt ook mee dat consumenten in de afgelopen maanden door het thuiswerken meer tijd hadden. "De afgelopen decennia gingen we steeds meer naar de supermarkt uit gemak. Doordat mensen nu meer thuis waren, was dat gemak minder hard nodig en gingen ze makkelijker naar de speciaalzaak om de hoek."

Overigens ging de groei bij speciaalzaken niet ten koste van de supermarkten. Die zagen hun omzet ook stijgen, al was de stijging minder groot dan bij speciaalzaken.

Of speciaalzaken populair blijven, durft Holla niet te voorspellen. "Deze harde groei zal in ieder geval niet doorzetten", zegt hij. "We verwachten dat er vanaf de herfst meer mensen ontslagen worden. Daardoor wordt de aandacht voor prijs groter en zullen mensen misschien toch weer naar de supermarkt gaan om geld te besparen."