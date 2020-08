PostNL bezorgde in het afgelopen kwartaal bijna een kwart meer pakketten dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers die het bedrijf maandag heeft gepubliceerd. Verder heeft PostNL besloten in beroep te gaan tegen de beslissing van de Raad van State om de overname van Sandd te blokkeren.

Door de lockdown zijn mensen meer producten online gaan kopen. Daardoor kon PostNL tussen begin april en eind juni 24,8 procent meer pakketten bezorgen dan een jaar eerder. Vooral bij kleine en middelgrote webwinkels werd meer besteld.

De omzet van de pakketdivisie steeg dan ook van 402 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2019 naar 516 miljoen in het afgelopen kwartaal.

De toename van het aantal verzonden pakketten komt niet als verrassing. PostNL meldde in juni al een beter resultaat te verwachten dan een jaar eerder.

Zo merkte het bedrijf in maart al dat Nederlanders meer online bestelden. In die maand bezorgde PostNL 14 procent meer pakketten dan in dezelfde periode in 2019. In april en mei was zelfs sprake van een groei van meer dan 25 procent. In juni was zwakte de toename iets af, maar ging het nog altijd om een stijging van 18 procent.

Post gaat juist slechter

Waar het bij de pakketafdeling crescendo ging, ging het bij de postafdeling een stuk minder goed. Weliswaar stuurden Nederlanders elkaar tijdens de pandemie meer brieven, maar dit werd ruimschoots tenietgedaan door een afname van de zakelijke post. Zo stelden bedrijven bijvoorbeeld hun advertentiecampagnes uit.

Het aantal verstuurde brieven lag in het tweede kwartaal 16,2 procent lager. Wel meldt PostNL in juni enig herstel te hebben gezien.

PostNL behaalde in het tweede kwartaal een totale omzet van 789 miljoen euro. De omzet bedroeg in dezelfde periode vorig jaar nog 681 miljoen. De winst kwam in het afgelopen kwartaal uit op 54 miljoen euro, tegen 39 miljoen euro een jaar eerder. Ook voor de rest van het jaar is het bedrijf positief gestemd.

Eerder liet PostNL weten een jaarwinst van tussen de 110 en 130 miljoen euro te verwachten, maar maandag maakt het bedrijf bekend een grotere winst te verwachten. PostNL noemt daarbij geen concreet bedrag.

In beroep tegen weigering overname Sandd

PostNL heeft eerder dit jaar concurrent Sandd ingelijfd. Maar de vergunning voor de overname is in juni vernietigd door de Raad van State.

De Staat is tegen de beslissing van de Raad van State in beroep gegaan. Ook PostNL heeft besloten beroep aan te tekenen tegen dit besluit.