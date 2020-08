James Murdoch, de zoon van mediaondernemer en oprichter Rupert Murdoch, heeft zijn ontslag ingediend bij News Corporation, meldt het Britse dagblad The Times zaterdag.

Murdoch zat tot voor kort nog in de raad van bestuur van de onderneming. De zoon van de News Corporation-oprichter vertrekt bij het bedrijf vanwege onenigheid over redactionele inhoud en strategische beslissingen, maakte hij vrijdag bekend in zijn ontslagbrief.

Vermoedelijk speelt Murdochs kritiek op de conservatieve toon van veel News Corporation-kranten een belangrijke rol in zijn besluit.

De zoon van de Australische multimiljardair maakt zich al enige tijd boos over de sceptische houding van News Corporation in het klimaatdebat. Daarnaast zou hij miljoenen aan de Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden hebben gedoneerd.

News Corporation is eigenaar van onder meer grote Engelstalige kranten als de Wall Street Journal en de The Times.