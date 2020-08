Kredietbeoordelaar Fitch heeft de vooruitzichten van de kredietwaardigheid van de Verenigde Staten vrijdag veranderd van stabiel in negatief. Het land behoudt vooralsnog wel zijn AAA-rating.

Het ratingbureau baseert de negatieve vooruitzichten op het groeiende begrotingstekort en het gebrek aan financiële middelen om de coronacrisis tegen te gaan. Volgens Fitch tast de oplopende staatsschuld de traditioneel hoge kredietwaardigheid van de VS aan.

Hoewel het land voorlopig nog de hoogste AAA-rating behoudt, lijkt een ratingverlaging in de komende periode niet uitgesloten.

De kredietbeoordelaar onderstreept daarnaast dat het Amerikaanse financiële beleid voor een groot deel zal afhangen van de senaats- en presidentsverkiezingen in november. Wanneer de Republikeinen of Democraten geen duidelijke meerderheid verkrijgen in de Senaat, lijkt een politieke impasse aannemelijk.