Techbedrijf Apple is vrijdag het meest waardevolle beursbedrijf ter wereld geworden. De aandelenkoers van Apple steeg met ruim 7 procent na beter dan verwachte kwartaalcijfers, waardoor de beurswaarde net iets hoger uitkwam dan het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco.

Een aandeel van de techgigant was vrijdag omstreeks 20.00 uur 412,22 dollar waard (349,34 euro), een stijging van ruim 7 procent, waarmee de beurswaarde uitkomt op 1.762 biljoen (1.762 miljard) dollar. Daarmee passeert Apple Saudi Aramco nipt, dat volgens cijfers van Refinitiv een beurswaarde heeft van 1.760 biljoen dollar.

Apple-aandelen stijgen vrijdag vanwege de goede kwartaalcijfers. De techgigant maakte donderdag in de kwartaalcijfers bekend een omzet van 59,7 miljard dollar te hebben geboekt. Dat is 11 procent meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Ook de winst viel hoger uit, 11,25 miljard dollar (9,46 miljard euro) ten opzichte van 10 miljard dollar vorig jaar.

Met de waardestijging van vrijdag zijn Apple-aandelen dit jaar al 40 procent meer waard geworden, mede doordat het bedrijf keer op keer beter presteerde dan verwacht. Investeerders lijken met het vertrouwen in Apple aan te geven dat ze verwachten dat grote techbedrijven sterker uit de coronacrisis zullen komen dan kleinere rivalen.