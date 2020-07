Een Amerikaanse parlementaire commissie beschuldigt Philips ervan te hoge prijzen te vragen voor apparatuur die nodig is om het coronavirus te bestrijden. Het bedrijf heeft daar vrijdag een rapport over ontvangen en zegt zich niet in het beeld te herkennen.

Het gaat om de levering van ziekenhuisventilatoren. De Noord-Amerikaanse tak van Philips heeft in 2014 een contract voor de levering van tienduizend van deze ventilatoren aan ziekenhuizen gesloten, om ze op voorraad te hebben in het geval van een pandemie.

De commissie van het Huis van Afgevaardigden concludeert nu dat het bedrijf die ventilatoren nooit geleverd heeft, maar een vergelijkbaar product wel tegen veel hogere prijzen heeft verkocht na de uitbraak van de COVID-19-pandemie.

Philips zegt dat in het contract uit 2014 afspraken zijn gemaakt over een goedkopere en eenvoudigere soort ventilatoren. Als de ontwikkeling en productie daarvan af is, worden ze alsnog geleverd, laat het bedrijf weten.