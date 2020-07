Juli is een goede maand gebleken voor de productie van duurzame energie, blijkt vrijdag uit cijfers van energieopwek.nl. Deze maand werd er 31 procent, of 3,6 petajoule, meer duurzame energie geproduceerd in vergelijking met vorig jaar. Van deze groei alleen al kan een een stad als Utrecht een maand voorzien worden.

De groei is niet te danken aan veel meer zonneschijn of wind: het aantal zonuren lag namelijk rond het gemiddelde van 206 uren en juli telde twee windluwe weken.

De hogere productie valt onder meer te verklaren door een stijging van het aantal zonnepanelen in Nederland. Het gegroeide aantal panelen zette de zonuren om in 35 procent meer energie. Ook kwam er 45 procent meer energie van windparken op zee, omdat windpark Borssele voor een groter deel in gebruik is genomen.

De totale productie van duurzame energie kwam in juli uit op 15,4 petajoule en dekt daarmee het maandverbruik van ongeveer 1,5 miljoen mensen. Dat is genoeg voor het opgetelde maandverbruik van de provincies Friesland en Groningen.