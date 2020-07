Sigarettenproducent British American Tobacco (BAT) heeft het afgelopen kwartaal meer winst behaald bij een lagere omzet. Het concern meldt in zijn kwartaalcijfers dat vooral de opbrengsten uit elektronische sigaretten daarvoor zorgen.

Het totale verkoopvolume lag in het tweede kwartaal 6,3 procent lager. Het concern zegt dat de coronacrisis hier een rol in speelt. In landen als Zuid-Afrika, Mexico en Argentinië moesten fabrieken verplicht hun deuren sluiten.

De operationele inkomsten voor aftrek van rente en belasting (EBIT) lagen 3,3 procent hoger op 5,3 miljard pond (5,9 miljard euro). Dit komt doordat de verkoop van duurdere producten hoger lag.

Het concern verkocht ruim 67 procent meer moderne e-sigaretten van merken als Velo, vooral in de Verenigde Staten. De verkoop van de al wat oudere dampproducten lag 40 procent hoger.

British American Tobacco is eigenaar van merken als Lucky Strike en Pall Mall. Op basis van netto-omzet is het de grootste tabaksproducent ter wereld.