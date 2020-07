De Europese economie is in het tweede kwartaal gekrompen met 11,9 procent in vergelijking met het eerste kwartaal van dit jaar. Dat meldt statistiekbureau Eurostat. Het is grootste daling sinds Eurostat de metingen begon in 1995. In het eerste kwartaal was er ook al een krimp, waardoor nu sprake is van een recessie.

Als de economie in het tweede kwartaal wordt vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, is de schade zelfs nog wat groter, -14,4 procent. Oorzaak is uiteraard de uitbraak van COVID-19 en de daaropvolgende lockdownmaatregelen die werden ingevoerd.

Als alleen gekeken wordt naar de eurozone is sprake van een daling van 12,1 procent in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Eurostat voegt eraan toe dat het gaat om voorlopige cijfers.

Donderdag werd al bekend dat Duitsland, de grootste economie van Europa, een ongekende krimp te verstouwen kreeg van 10,1 procent. Ook België, Frankrijk en Spanje deden het slecht, met respectievelijk -12,2, -13,8 en -18,6 procent. Specifieke cijfers over Nederland zijn nog niet beschikbaar, meldt Eurostat.

Europese economie in recessie

In het eerste kwartaal kromp de economie in Europa ook al. Toen bleef het nog enigszins beperkt tot een daling van 3,2 procent in de EU. Doordat ook in het tweede kwartaal sprake was een daling, is de Europese economie officieel in een recessie beland.

De krimp in Europa is nog niet zo erg als in de Verenigde Staten. Daar werd donderdag bekendgemaakt dat de economie maar liefst 32,9 procent was gekrompen in het tweede kwartaal in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Prijzen in Europa licht gestegen

Tegelijkertijd bracht Eurostat ook cijfers naar buiten over de inflatie. Die bedroeg in juli 0,4 procent. Onder meer de prijzen voor voeding, alcohol en tabak gingen omhoog, terwijl de prijzen voor energie juist fors daalden.