KLM maakte vrijdagochtend bekend dat het bedrijf het personeelsbestand met in totaal 4.500 tot 5.000 voltijdsbanen inkrimpt. Maar ook op andere zaken zal bezuinigd moeten worden, liet KLM-topman Pieter Elbers weten in een toelichting op de bekendmaking van de eerste contouren van de reorganisatie.

"We kijken naar alles waar ruimte is om op de kosten te besparen", aldus Elbers. Dat gaat van huisvesting tot de inkoop en lease, van bijvoorbeeld vliegtuigen.

De overheid gaf KLM bij het toekennen van financiële steun als taak mee om 15 procent op de kosten te besparen; onduidelijk is over welke periode de kostenbesparing gehaald moet worden. "We zullen daar in oktober nader met de overheid over praten", zegt Elbers. Wel gaat het volgens hem sowieso om "beïnvloedbare kosten".

Dat loon moet worden ingeleverd, staat volgens de KLM-topman ook buiten kijf: dat is onderdeel van de afspraken met de overheid over de lening en garantstelling ter grootte van 3,4 miljard euro.

'Deze hele situatie hebben we nooit kunnen voorzien'

Elbers begrijpt dat de ingrepen in het personeelsbestand én de salarissen van het personeel, de werknemers rauw op het dak zijn gevallen. "We waren al bezig de organisatie efficiënter en goedkoper te maken, daar gaan we ook mee verder." Afhankelijk van hoe de vraag naar vliegreizen zich ontwikkelt, past KLM het bestemmingennetwerk en daarmee ook de inzet van mensen en middelen verder aan.

"Deze hele situatie hebben we nooit kunnen voorzien, het scenario dat we nu hebben opgesteld voor dit en volgend jaar gaat uit van de huidige situatie en vooruitzichten", legt Elbers uit. Hij sluit zeker niet uit dat verdere bezuinigingen en ook reductie van het personeelsbestand nodig zijn. "Niemand weet precies hoe het verdergaat. Als dit nog maanden duurt, moet je vervolgstappen zetten."

Niet te snel onomkeerbare besluiten nemen

KLM wil niet te snel onomkeerbare besluiten nemen, benadrukt de CEO. "Als deze crisis ons iets geleerd heeft, is het wel dat je terughoudend moet zijn met het nemen van besluiten waar je niet op terug kunt komen." Zo kondigde KLM vrij snel na de uitbraak van COVID-19 aan dat de Boeing 747 met pensioen werd gestuurd, niet veel later werden de toestellen weer van stal gehaald.

Elbers probeert enig inzicht te geven in de situatie zoals die nu is in de luchtvaart als gevolg van coronamaatregelen. "Kijk maar hoe ingewikkeld het hier in Nederland al is met regels, wij hebben wereldwijd elke dag met nieuwe regels te maken." Hij prijst daarin de flexibiliteit van KLM en het KLM-personeel.

Ondanks het dramatisch slechte financiële resultaat dat KLM donderdag bekendmaakte - een verlies van 800 miljoen euro - is nog wel wat aan omzet binnengehaald. Bijvoorbeeld door meer medische hulpgoederen te vervoeren. "Iedere euro extra aan inkomsten hoef je minder te bezuinigen", besluit Elbers.