Alphabet, het moederbedrijf van Google en YouTube, heeft in het tweede kwartaal van dit jaar voor het eerst in zijn geschiedenis minder omzet en winst behaald. Dat komt doordat minder geld is uitgegeven aan advertenties. De inkomsten trekken weer wel aan, meldde het bedrijf donderdag nabeurs in de Verenigde Staten.

De omzet van Google bestaat voor bijna 80 procent uit advertentie-inkomsten. "We zagen dat de advertentie-inkomsten in het tweede kwartaal weer iets aantrokken", aldus CEO Sundar Pichai van Google en Alphabet.

De omzet kwam uit op 38,3 miljard dollar (ruim 32 miljard euro). Dat is 2 procent minder dan in de maanden april tot en met juni een jaar eerder. Toen ging het om bijna 40 miljard dollar. De winst daalde van bijna 10 miljard dollar in 2019 tot bijna 7 miljard dollar dit jaar.

Van de omzet kwam 66 procent via de Google-zoekmachine en advertenties op YouTube, 12 procent van advertenties op platforms van partners, 8 procent uit de cloud-activiteiten en 14 procent van de mobiele appstore en overige activiteiten.