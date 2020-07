De prijzen van verkochte woningen in Nederland zijn iets teruggelopen vanaf het recordniveau in mei. In die maand was de gemiddelde verkoopprijs 333.000 euro, dat was in juni nu nog 324.000 euro, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

Het gaat om de prijzen van daadwerkelijk verkochte woningen. Het totale aanbod van koopwoningen in Nederland steeg vorige maand nog met 0,3 procent.

Het verschil is volgens econoom Frank Notten van het CBS mogelijk te verklaren doordat in juni relatief wat goedkopere huizen van eigenaar zijn gewisseld dan de maand ervoor. Ten opzichte van juni 2019 stegen de prijzen met 7,6 procent.

Alleen in Friesland minder huizen verkocht

Het aantal transacties stijgt ook nog altijd. In het tweede kwartaal werden in Nederland bijna 55.000 huizen verkocht, 4,6 procent meer dan in het tweede kwartaal van 2019.

Friesland is de enige provincie waar minder woningen werden verkocht, het waren er 1,8 procent minder dan een jaar eerder. Ook in de vier grote steden, met uitzondering van Rotterdam, kwam het verkocht-bordje minder vaak te voorschijn.

De huizenprijzen liggen het hoogst in Amsterdam. Daar tikt een gemiddelde koopwoning nu bijna de 500.000 euro aan.