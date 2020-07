KLM schrapt in totaal 4.500 tot 5.000 banen als gevolg van de coronacrisis. Dat heeft het bedrijf vrijdag bekendgemaakt.

Het gaat om banen bij de KLM-groep, waar ook Transavia deel van uitmaakt. "In de loop van 2021 moet, op een huidig totaal van 33.000 voltijdbanen in de hele KLM Groep, het aantal arbeidsplaatsen worden verminderd met 4.500 tot 5.000 naar 28.000 voltijdbanen", aldus KLM.

De luchtvaartmaatschappij sluit niet uit dat het banenverlies nog verder zal oplopen. "Gezien de hoge mate van onzekerheid, houdt KLM de mogelijkheid open om het aantal arbeidsplaatsen verder te reduceren." Dat zal afhangen van hoe de vraag naar vliegreizen zich ontwikkelt.

Door het niet verlengen van tijdelijke contracten, is het personeelsbestand al met 1.500 voltijdbanen teruggebracht. Via de vrijwillige vertrekregeling die in mei voor al het personeel werd opengesteld, verlaten zo'n tweeduizend mensen het bedrijf.

"Daarnaast is er door onder andere pensioneringen in 2020 en 2021 ook nog natuurlijk verloop van vijfhonderd voltijdbanen dat bijdraagt aan de benodigde reductie", zegt KLM.

Daarna moeten alsnog zo'n vijftienhonderd arbeidsplaatsen verdwijnen, KLM spreekt over "alternatieve oplossingen" om dit voor elkaar te krijgen. KLM-topman Pieter Elbers zal later vrijdag een toelichting geven op de bekendmaking.

Het gaat om vijfhonderd functies bij het grondpersoneel, driehonderd stewards en stewardessen, driehonderd piloten en nog vierhonderd banen bij KLM-dochterondernemingen en banen binnen het moederbedrijf Air France-KLM.

Sinds de uitbraak van COVID-19 verkeert KLM in grote crisis. Donderdagavond maakte het bedrijf bekend dat in de eerste zes maanden van het jaar een verlies is geleden van 800 miljoen euro.

Omdat de luchtvaart nog langere tijd niet op het oude niveau zal terugkeren, past KLM het netwerk en ook de organisatie aan. Er zal minder gevlogen worden en naar minder bestemmingen waardoor ook minder vliegtuigen en personeel nodig zijn.