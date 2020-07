Bij de Nederlandse fitnessketen Basic-Fit heeft in het afgelopen half jaar 9 procent van de leden het abonnement opgezegd, ook al waren de sportscholen maandenlang dicht. Het aantal afhakers is zelfs lager dan normaal in dezelfde periode van het jaar, meldt het bedrijf vrijdag bij de presentatie van de financiële cijfers.

De omzet liep in de periode van januari tot en met juni met bijna een kwart terug, van 240 miljoen euro vorig jaar tot 183 miljoen euro dit jaar. Het resultaat hield redelijk stand op 62,2 miljoen euro.

Niet alleen waren er weinig mensen die het abonnement opzegden in de eerste zes maanden van het jaar, in juni was de toeloop ook groter dan gebruikelijk. "Hoewel in Nederland als gevolg van de coronamaatregelen nog zaken dicht waren", zegt Basic-Fit.

In juli zet de groei verder door. De keten telt nu 2,2 miljoen leden. "Het aantal nieuwe aanmeldingen was in juli 70 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar terwijl het aantal opzeggingen vrijwel gelijk is."

Sinds 29 juli zijn in Antwerpen wel weer 22 zaken gesloten op last van de overheid in verband met nieuwe coronamaatregelen.