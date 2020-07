Amazon heeft het afgelopen kwartaal een recordwinst van 5,2 miljard dollar (ongeveer 4,4 miljard euro) gedraaid, een verdubbeling ten opzichte van diezelfde periode het jaar ervoor. De totale omzet van de webwinkel steeg ten opzichte van een jaar eerder met 40 procent tot bijna 89 miljard dollar (ruim 75 miljard euro).

De omzetstijging heeft het bedrijf te danken aan de grote hoeveelheid online bestellingen die tijdens de lockdowns in de verschillende delen van de wereld werden gedaan.

Amazon hield begin mei juist rekening met verlies, omdat er door het coronavirus grote kosten moesten worden gemaakt. Er werd rekening gehouden met een kostenpost van zo'n 4 miljard dollar voor onder meer coronatesten voor het personeel. Door deze extra kosten zou de extra winst als gevolg van de grote hoeveelheid online bestellingen in het tweede kwartaal worden tenietgedaan.

Ondanks de kostenpost noteerde het bedrijf in het tweede kwartaal de hoogste winst in zijn 26-jarige geschiedenis. "Opnieuw een hoogst ongebruikelijk kwartaal", aldus oprichter en topman Jeff Bezos in een reactie op de kwartaalcijfers.