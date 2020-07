KLM heeft over de eerste zes maanden van dit jaar een negatief resultaat van bijna 800 miljoen euro behaald, blijkt donderdag uit de halfjaarcijfers van de luchtvaartmaatschappij. In dezelfde periode vorig jaar ging het nog om een positief resultaat van 223 miljoen euro, een verschil van bijna 1 miljard euro.

"Deze financiële resultaten onderstrepen de effecten van deze ongekende crisis voor de luchtvaart en KLM", zegt topman Pieter Elbers van KLM. "Een resultaat van bijna 800 miljoen euro verlies in de eerste zes maanden is het slechtste resultaat in de KLM-geschiedenis."

In het tweede kwartaal daalde het aantal passagiers bij KLM met 95 procent van ruim negen miljoen naar nog geen half miljoen. In de periode van april tot en met juni leed KLM een operationeel verlies van bijna 500 miljoen euro. In de vergelijkbare periode vorig jaar boekte het bedrijf nog een winst van 270 miljoen euro.

De luchtvaartmaatschappij maakt vrijdagochtend bekend hoe de met het kabinet afgesproken bezuiniging wordt ingevuld. "Hoewel er al veel gedaan is, zullen verdere ingrijpende maatregelen daarom helaas onvermijdelijk zijn", aldus Elbers.

De reorganisatie maakt deel uit van het steunpakket dat KLM kreeg van de Nederlandse overheid. In ruil voor het steunpakket van 3,4 miljard euro stelde het kabinet als voorwaarde dat de kosten met 15 procent omlaag moeten. Dat is omgerekend een bezuiniging van 1,3 miljard euro. Een deel van die bezuiniging wordt gehaald bij het personeel.

Nettoverlies van 4,4 miljard voor moederbedrijf Air France-KLM

Moederbedrijf Air France-KLM boekte in de eerste zes maanden van het jaar een nettoverlies van 4,4 miljard euro. In het miljardenverlies zit een afschrijving op de Airbus A380- en A340-toestellen ter waarde van in totaal bijna 600 miljoen euro. Overigens vliegt alleen Air France met deze toestellen. Ook wordt 100 miljoen euro afgeschreven op brandstof en is ruim 225 miljoen euro gereserveerd voor de aanstaande reorganisatie.

Air France-KLM verwacht de komende maanden iets meer te kunnen vliegen: het concern verwacht in het derde kwartaal op 45 procent van het niveau van vorig jaar te vliegen. In het vierde kwartaal moet dat opgeschroefd worden naar 60 procent. Air France-KLM benadrukt wel dat gedrag van passagiers vanwege de coronacrisis moeilijker te voorspellen.